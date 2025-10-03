Diego Bianchi e la sua banda di Propaganda Live tornano questa sera, venerdì 3 ottobre, in prima serata su La7. Al centro del programma, come sempre, il racconto dei principali avvenimenti di attualità della scena italiana e internazionale, con il consueto mix di satira, approfondimento e intrattenimento. Anticipazioni e ospiti del 3 ottobre 2025. Sono attesi in puntata il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo e, in collegamento da Gerusalemme, Francesca Mannocchi. Il reportage settimanale di Diego Bianchi sarà interamente dedicato all’attualità, con le manifestazioni di solidarietà per la Global Sumud Flotilla e l’informativa del ministro Tajani alla Camera e al Senato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Propaganda Live, Cazzullo e Mannocchi da Gerusalemme tra gli ospiti