Pronto soccorso | al via i lavori di ristrutturazione al triage

Da lunedì 6 ottobre prenderanno il via i lavori di ristrutturazione del triage e dell'area di ingresso del pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Per consentire lo svolgimento delle opere sarà modificato il percorso di ingresso dei pazienti barellati e l'ingresso pedonale.