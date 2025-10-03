Pronto soccorso | al via i lavori di ristrutturazione al triage

Da lunedì 6 ottobre prenderanno il via i lavori di ristrutturazione del triage e dell’area di ingresso del pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. Per consentire lo svolgimento delle opere sarà modificato il percorso di ingresso dei pazienti barellati e l'ingresso pedonale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

