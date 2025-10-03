Pronto Soccorso a rischio collasso mancano 80 medici e 500 infermieri | la denuncia
«Con oltre 101 mila accessi nei primi 9 mesi dell’anno, destinati a superare le 136 mila presenze entro dicembre, i Pronto Soccorso di Padova sono al collasso»: a denunciarlo è Sebastiano Arcoraci, responsabile Ugl Consumatori, commentando i dati diffusi dall'Azienda Ospedaliera.Secondo l’Ugl, il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
500 i medici mancanti nei pronto soccorso italiani, con il 38% degli organici che è scoperto.
Firenze, 6 settembre 2025 – Il pronto soccorso non è un commissariato, non è un dormitorio, non è un parcheggio per malati in attesa.