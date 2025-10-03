Pronto il progetto di restyling per Villa Settembrini e calle Due Portoni

Il compendio immobiliare di Villa Settembrini nel centro di Mestre, di proprietà della Regione Veneto, sarà riqualificato assieme al giardino e al contesto urbano circostante. Il progetto è stato presentato oggi dall'assessore regionale al patrimonio, Francesco Calzavara, che lo ha descritto come. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it