Pronto a prendere il posto di Elly Schlein Clamoroso a sinistra

Thesocialpost.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sciopero generale indetto in tutta fretta sull’onda delle tensioni internazionali legate alla Freedom Flotilla ha acceso più di un riflettore sull’atteggiamento delle forze sindacali, in particolare sulla figura di Maurizio Landini. Per molti osservatori, dietro la mobilitazione potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice rivendicazione di categoria: un posizionamento politico strategico, in un momento chiave. Il leader della Cgil, da tempo sempre più presente su temi che vanno oltre la contrattazione sindacale, sembra infatti guardare con attenzione crescente allo spazio lasciato libero nel campo dell’opposizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

pronto a prendere il posto di elly schlein clamoroso a sinistra

