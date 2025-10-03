di Angela Baldi Il giro del mondo restando in città, almeno quello del gusto. Dal 10 al 12 ottobre ad Arezzo appuntamento con la diciannovesima edizione del Mercato Internazionale: una delle rassegne più collaudate, che dal venerdì alla domenica invaderà la città con oltre 300 stand da tutto il mondo, per un’esperienza tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da ogni continente. Sono infatti 195 gli espositori stranieri, provenienti da 35 Paesi, che riempiranno le vie e le piazze nel percorso che va dall’Arena Eden a via Spinello, passando per via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, via Margaritone, piazza San Jacopo e Sant’Agostino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pronti al giro del mondo in... tavola. Quanti sapori