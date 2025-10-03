Pronti al giro del mondo in tavola Quanti sapori
di Angela Baldi Il giro del mondo restando in città, almeno quello del gusto. Dal 10 al 12 ottobre ad Arezzo appuntamento con la diciannovesima edizione del Mercato Internazionale: una delle rassegne più collaudate, che dal venerdì alla domenica invaderà la città con oltre 300 stand da tutto il mondo, per un’esperienza tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da ogni continente. Sono infatti 195 gli espositori stranieri, provenienti da 35 Paesi, che riempiranno le vie e le piazze nel percorso che va dall’Arena Eden a via Spinello, passando per via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, via Margaritone, piazza San Jacopo e Sant’Agostino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
LIVE Giro di Polonia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: i big sono pronti alla battaglia
Pronti per salutare il mese di settembre? Anche a questo giro ci ha regalato tante emozioni insieme alle canzoni che ci portano verso l'autunno. Protagonisti questa settimana sono ALESSANDRO VILLA, Earthset, Flamecore, My Evil Twin, Nick & June, Leonar Vai su Facebook
Giro del mondo, raddoppiati i viaggiatori - Negli ultimi dieci anni il numero di Italiani che ha intrapreso il giro del mondo è più che raddoppiato, passando da 200 a oltre 500 viaggiatori l'anno. Riporta ansa.it