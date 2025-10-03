Pronti al giro del mondo in tavola Quanti sapori

Quotidiano.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Angela Baldi Il giro del mondo restando in città, almeno quello del gusto. Dal 10 al 12 ottobre ad Arezzo appuntamento con la diciannovesima edizione del Mercato Internazionale: una delle rassegne più collaudate, che dal venerdì alla domenica invaderà la città con oltre 300 stand da tutto il mondo, per un’esperienza tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da ogni continente. Sono infatti 195 gli espositori stranieri, provenienti da 35 Paesi, che riempiranno le vie e le piazze nel percorso che va dall’Arena Eden a via Spinello, passando per via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, via Margaritone, piazza San Jacopo e Sant’Agostino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

pronti al giro del mondo in tavola quanti sapori

© Quotidiano.net - Pronti al giro del mondo in... tavola. Quanti sapori

In questa notizia si parla di: pronti - giro

LIVE Giro di Polonia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: i big sono pronti alla battaglia

pronti giro mondo tavolaPronti al giro del mondo in... tavola. Quanti sapori - di Angela Baldi Il giro del mondo restando in città, almeno quello del gusto. Riporta quotidiano.net

Giro del mondo, raddoppiati i viaggiatori - Negli ultimi dieci anni il numero di Italiani che ha intrapreso il giro del mondo è più che raddoppiato, passando da 200 a oltre 500 viaggiatori l'anno. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pronti Giro Mondo Tavola