Pronostico Parma-Lecce | vittoria con gol e panchina a rischio
Parma-Lecce è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La prima vittoria arrivata contro il Torino la scorsa settimana permette al Parma di Cuesta di guardare con fiducia ai prossimi impegni. Tre punti fondamentali per i ducali trascinati da un Pellegrino in versione superstar che di fatto è riuscito a fare tutto. (Lapresse) – Ilveggente.it La questione del Lecce, invece, rimane aperta. Sì, Di Francesco è riuscito a prendere il Bologna in pieno recupero grazie alla rete di Camarda, ma in generale non sta mostrando chissà quali miglioramenti fino ad oggi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
