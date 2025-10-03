Pronostico Leeds-Tottenham | alla sosta in zona Champions
Leeds-Tottenham è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Undici punti in sei partite, con un allenatore diverso, e quindi con un progetto nuovo, sono un ottimo bottino per il Tottenham. Una squadra che adesso è in zona Champions League e che vorrebbe andare alla sosta mantenendo almeno la quarta posizione in classifica. Per essere sicuri di farlo, però, serve vincere contro il Leeds. (Lapresse) – Ilveggente.it La formazione padrona di casa, neopromossa, non ha iniziato malissimo la propria annata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
