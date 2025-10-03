Pronostico Lazio-Torino | stavolta l’Olimpico porta all’esonero
Lazio-Torino è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Un addio che maturerà dopo la sconfitta all’Olimpico. Il Torino ha ormai deciso – o quasi – di cacciare Baroni e ha in mente anche di prendere De Rossi, che due giorni fa ha rescisso il suo contratto con la Roma. Sembra passata una vita dalla vittoria granata proprio nella Capitale. Sembrava dovesse cambiare tutto. Ma è stato solamente un lampo. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - lazio
Pronostico Sassuolo-Lazio, in Emilia non succede dal 2021: il trend si interrompe
Pronostico Lazio-Roma: un derby in linea con gli ultimi sette precedenti
Pronostico Genoa-Lazio, centrocampo da reinventare: si inverte il trend
Guardando a Sanremo, con ancora vive le emozioni del Rally del Lazio. Lì, nel parco assistenza, i protagonisti della GR Yaris Rally Cup sono stati chiamati al pronostico sul podio del penultimo appuntamento. Come è andata? Qualcuno ha indovinato tutte le Vai su Facebook
MATCHDAY - Il programma della giornata su http://Vocegiallorossa.it! ? Roma-Lazio ? Stadio Romeo Menti Pre-Partita dalle 19:30 Diretta testuale dalle 20:30 ?Le pagelle del match ? Tutte le dichiarazioni post-gara 1?2? Il vostro pronostico? - X Vai su X
Serie A, Lazio-Torino: i biancocelesti sono avanti nel pronostico - In Serie A si scende in campo con la sesta giornata. Scrive agimeg.it
Pronostico Lazio-Torino 4 Ottobre 2025: Baroni all’ultima spiaggia - Torino, sesta giornata di Serie A Enilive, si gioca sabato 4 ottobre 2025 alle 15:00, promettendo un duello avvincente: analisi approfondita, pronostico, quote e opzioni di scommesse per una par ... Scrive bottadiculo.it