Lazio-Torino è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Un addio che maturerà dopo la sconfitta all’Olimpico. Il Torino ha ormai deciso – o quasi – di cacciare Baroni e ha in mente anche di prendere De Rossi, che due giorni fa ha rescisso il suo contratto con la Roma. Sembra passata una vita dalla vittoria granata proprio nella Capitale. Sembrava dovesse cambiare tutto. Ma è stato solamente un lampo. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lazio-Torino: stavolta l’Olimpico porta all’esonero