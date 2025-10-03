Pronostico Inter-Cremonese | grigiorossi senza niente da perdere a San Siro

Inter-Cremonese è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Serviva un filotto di vittorie dopo le preoccupanti sconfitte con Udinese e Juventus che avevano allarmato la tifoseria nerazzurra. Ed alla fine filotto è stato: l’ Inter ne ha inanellate quattro, equamente distribuite tra campionato e Champions League. Certo, la squadra di Cristian Chivu non ha affrontato nessuna big (Ajax, Sassuolo, Cagliari e Slavia Praga) ma non era affatto scontato riuscirci, soprattutto dopo la pioggia di critiche che era caduta addosso ai vicecampioni d’Europa a cavallo dell’ultima sosta per gli impegni delle nazionali. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

