Pronostico Inter-Cremonese | grigiorossi senza niente da perdere a San Siro
Inter-Cremonese è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Serviva un filotto di vittorie dopo le preoccupanti sconfitte con Udinese e Juventus che avevano allarmato la tifoseria nerazzurra. Ed alla fine filotto è stato: l’ Inter ne ha inanellate quattro, equamente distribuite tra campionato e Champions League. Certo, la squadra di Cristian Chivu non ha affrontato nessuna big (Ajax, Sassuolo, Cagliari e Slavia Praga) ma non era affatto scontato riuscirci, soprattutto dopo la pioggia di critiche che era caduta addosso ai vicecampioni d’Europa a cavallo dell’ultima sosta per gli impegni delle nazionali. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - inter
Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti
Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions
Pronostico Cincinnati-Inter Miami: Messi e soci mettono la quarta
Pronostico Inter-Cremonese: per i bookie nerazzurri spediti verso la quinta, occhio alla somma gol - X Vai su X
A breve in campo la Beneamata! Lo Slavia pareggiò la prima al ritorno dell'Inter in Champions, la riacciuffarono i nerazzurri con il primo gol in maglia internazionale di... Scrivete la risposta e un pronostico nei commenti! Vai su Facebook
Pronostico Inter-Cremonese: grigiorossi senza niente da perdere a San Siro - Cremonese è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. Secondo ilveggente.it
Serie A, il pronostico di Inter-Cremonese: grigiorossi imbattuti, occhio alla combo 1+Gol - L'Inter cerca la terza vittoria di fila contro la Cremonese, che si presenta a San Siro con gli stessi punti in classifica e imbattuta. Da assopoker.com