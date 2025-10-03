Pronostico Atalanta-Como | un reparto da reinventare per Juric
Atalanta-Como è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La Lombardia, da qualche anno, sembra diventata l’ombelico della Serie A e non solo grazie a Milan e Inter. Il merito è anche di squadre come Atalanta e Como: la Dea è ormai quasi a tutti gli effetti una big, mentre i lariani, forti di una proprietà ricca e ambiziosa, stanno “studiando” per diventarlo. Si profila un match vibrante, dunque, alla New Balance Arena di Bergamo, stadio che ha appena cambiato nome. Pronostico Atalanta-Como: difesa da reinventare per Juric (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - atalanta
Pronostico Atalanta-Pisa: comincia il post-Gasp per la Dea
Atalanta-Pisa, il pronostico: la Dea al debutto non sbaglia mai
Pronostico Atalanta-Lecce: primi tre punti stagionali in arrivo
Un anno fa era stato massacrato dopo le esperienze flop con Roma e Southampton. In estate, contro ogni pronostico, l’Atalanta gli ha affidato l’eredità più pesante: quella di Gasperini. ? Deriso, dato per spacciato, c’era chi parlava addirittura di retrocessio Vai su Facebook
Atalanta-Bruges il 30 settembre: formazioni, pronostici e dove vederla La dea in campo alla New Balance Arena alle 18:45 nel secondo match della Champions League 2025-26 - X Vai su X
Pronostico Atalanta-Como 4 Ottobre 2025: derby lombardo al Gewiss Stadium - Atalanta e Como si affrontano sabato 4 ottobre 2025 alle 20:45 per la 6ª giornata della Serie A Enilive: analisi, pronostico e quote per una sfida dal sapore regionale che promette scintille nonostant ... Si legge su bottadiculo.it
Serie A, spettacolo e gol attesi nel derby lombardo: Atalanta avanti nel pronostico contro il Como - Serie A, spettacolo e gol attesi nel derby lombardo: l'Atalanta di Ivan Juric parte avanti nel pronostico contro il Como. Si legge su agimeg.it