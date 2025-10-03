Pronostico Arsenal-West Ham | derby londinese a senso unico
Arsenal-West Ham è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. In settimana l’Arsenal ha fatto due su due in Champions League, centrando la seconda vittoria nel maxi-girone e restando a punteggio pieno insieme ad altre sei squadre (Bayern Monaco, Real Madrid, PSG, Inter e Qarabag). Martinelli e Saka hanno castigato l’Olympiacos in una partita che i Gunners in realtà avrebbero potuto chiudere molto prima, considerato l’elevato numero delle occasioni create (2,90 di xG attesi) ma non concretizzate. Il gol del definitivo 2-0, infatti, i londinesi l’hanno realizzato in pieno recupero. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
