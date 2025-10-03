Pronostici Serie B 4 ottobre il Frosinone fa sul serio | prova del nove in laguna
Serie B, si ritorna immediatamente in campo dopo il turno infrasettimanale: i ciociari, forti del miglior attacco del torneo, fanno visita al Venezia. Dalla bagarre del turno infrasettimanale ne è uscito vittorioso il Frosinone di Massimiliano Alvini, che ha avuto la meglio nello scontro diretto con il Cesena, battuto 3-1 allo “Stirpe”, ed ha raggiunto in vetta il Modena, a quota 14 punti. I ciociari vantano il miglior attacco del torneo (13 gol) e sono tra le squadre ancora imbattute: nessuna sconfitta, ad esclusione di quella subita in Coppa Italia contro il Cagliari. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostici - serie
Pronostici Serie B 30 settembre: Pohjanpalo contro la sua ex squadra
Pronostici Serie B 1 ottobre, brividi a Marassi: ancora zero vittorie
Pronostici Inter, la squadra di Chivu parte dietro al Napoli: le ultime in vista della prossima stagione di Serie A
Nuovo video sul canale YouTube Analisi, pronostici e consigli per il fantacalcio della 5^ giornata di serie A - facebook.com Vai su Facebook
| Roma Lazio ? Tra pochissimo l’inizio della prima semifinale di #SerieAWomenscup Pronostici - X Vai su X
Pronostico Cesena-Reggiana: probabili formazioni, guida tv, analisi, quote e scommesse 7° giornata Serie B - Analisi, guida tv, probabili formazioni, quote e scommesse 7° giornata Serie B. Riporta betitaliaweb.it
Pronostico Avellino-Mantova 4 Ottobre 2025: ospiti in crisi di risultati - Alla settima giornata di Serie B, Avellino ospita il Mantova sabato 4 ottobre 2025 alle 15:00: analisi della forma delle squadre, quote, scommesse e pronostico di una gara fondamentale per l'Avellino ... bottadiculo.it scrive