Pronostici Serie B 4 ottobre il Frosinone fa sul serio | prova del nove in laguna

Ilveggente.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serie B, si ritorna immediatamente in campo dopo il turno infrasettimanale: i ciociari, forti del miglior attacco del torneo, fanno visita al Venezia.  Dalla bagarre del turno infrasettimanale ne è uscito vittorioso il Frosinone di Massimiliano Alvini, che ha avuto la meglio nello scontro diretto con il Cesena, battuto 3-1 allo “Stirpe”, ed ha raggiunto in vetta il Modena, a quota 14 punti. I ciociari vantano il miglior attacco del torneo (13 gol) e sono tra le squadre ancora imbattute: nessuna sconfitta, ad esclusione di quella subita in Coppa Italia contro il Cagliari. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

