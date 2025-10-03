Bundesliga, il piatto forte è indubbiamente la sfida tra Borussia Dortmund e Lipsia: al momento sono loro due le anti-Bayern Monaco. Borussia Dortmund e Lipsia sono, in teoria, le due squadre che dovrebbero provare a tenere testa a un Bayern Monaco che, come di consueto, non sta facendo prigionieri in Bundesliga. Non si tratta di una previsione, lo hanno detto chiaramente le prime 5 giornate del massimo campionato tedesco: dietro ai bavaresi, a punteggio pieno, stazionano gli uomini di Niko Kovac e quelli di Ole Werner, rispettivamente a -2 e a -3 dai campioni di Germania. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Bundesliga 4 ottobre ore 15:30: c’è un duello d’alta classifica