Promossa la qualità dell’aria a Vasto | i dati dopo un anno di monitoraggio
Promossa la qualità dell’aria a Vasto dopo un anno di monitoraggio. Cinque apparati wireless, alimentati da luce solare e posizionati su pali della luci in punti strategici del territorio comunale - zona industriale, via Incoronata, Pagliarelli, piazza Verdi e via Ciccarone - hanno monitorato PM1. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
