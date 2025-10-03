Prometteva guadagni facili e faceva la bella vita con i soldi dei clienti | arrestato Massimo Diotti il Madoff delle Langhe

Ad Alba, terra di tartufi, Barolo e cioccolato nel cuore delle Langhe e, c’è un uomo accusato di aver raggirato decine di persone. Si tratta di Massimo Diotti, 55 anni, ex direttore di banca e poi broker di fiducia per decine di risparmiatori, finito agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa. Secondo la procura di Asti, il «Madoff delle Langhe» – come è stato già ribattezzato – avrebbe raggirato i propri clienti, utilizzando i loro risparmi per finanziare la propria azienda agricola, incrementare i vigneti di famiglia e mantenere uno stile di vita agiato. A ricostruire i dettagli della vicenda è La Stampa, che ha parlato con alcune delle vittime. 🔗 Leggi su Open.online