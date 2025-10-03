Programmi TV venerdì 3 ottobre 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata
Su Rai Uno Tale e quale show; su Sky Cinema Uno Companion. Guida ai programmi Tv della serata del 3 ottobre 2025. Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 3 ottobre 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. Film e Cinema. Alle 21.20 su Rai Due, La furia di un uomo ci trascina in un thriller muscolare e vendicativo, dove Jason Statham interpreta un uomo misterioso che si fa assumere da una compagnia di trasporto valori. Ma dietro la divisa si nasconde un passato oscuro e una sete di giustizia che non lascia spazio ai compromessi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
