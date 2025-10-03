Programma Unicef Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza | iscrizioni entro il 20 ottobre NOTA

Con la nota del 2 ottobre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato le indicazioni per l’adesione al programma Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promosso dal Comitato Italiano per l’UNICEF anche per l’anno scolastico 20252026. L’iniziativa è rivolta a tutte le istituzioni scolastiche, senza distinzione di grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

UNICEF, programma “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”: adesioni entro il 20 ottobre 2025 - Nell’ambito delle iniziative finalizzate a sensibilizzare alunne ed alunni, studentesse e studenti in ordine alla diffusione di una cultura del rispetto, dell’inclusione e della solidarietà, anche per ... Da tecnicadellascuola.it

Giornata internazionale disabilità. UNICEF: “Misure per i diritti di bambini e adolescenti disabili” - Inviate alla Ministra per la Disabilità Locatelli le proposte UNICEF per il programma di azione triennale ... Secondo disabili.com