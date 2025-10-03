Programma di asfaltatura delle strade a Bertinoro si parte con via Caduti di via Fani

Forlitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati a Bertinoro i lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade comunali, un programma che coinvolge diverse vie del territorio con l’obiettivo di migliorare sicurezza e qualità della viabilità. L’importo dei lavori è di 145 mila euro, esclusi oneri e Iva, per un quadro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: programma - asfaltatura

Asfaltatura di via Montecuccoli. Subappalto per dare un’accelerata. I lavori erano in programma a luglio

Tramvia, la prossima settimana in programma l’asfaltatura notturna in piazza Piave

"Asfaltatura strade, triplicati gli investimenti" - Bertinoro, con via Saraceta e via Molino Selbagnone proseguono gli interventi sul territorio: "A breve i lavori nella zona industriale" Con le asfaltature di via Saraceta, nella zona di San Pietro in ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Domani via ai lavori di asfaltatura strade Ecco il programma - Domani partirà una prima tranche di intervento in alcune zone del territorio comunale e, per questo motivo, verrà modificata ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Programma Asfaltatura Strade Bertinoro