Progetto scolastico CLIL Primary
Il progetto scolastico “CLIL Primary” prevede a più livelli che ci sia un accompagnamento organico nella crescita dei bambini, dove ciascuno è messo al centro del processo educativo e didattico. Educare la persona vuol dire valorizzare e dare importanza a tutti i suoi aspetti, proponendo momenti intenzionali e qualitativi che possano intercettarla e farla crescere non solo per ciò che concerne gli aspetti didattici, ma anche su aspetti quali conoscenza di sé, espressione della propria interiorità, relazione con gli altri, difficoltà individuali che richiedono un approccio specifico. Infine, l’aspetto più importante: l’innovazione didattica. 🔗 Leggi su Udine20.it
Progetto "Volontariato – secondo livello" destinato agli studenti delle classi quarte In continuità con il progetto di volontariato avviato per le classi terze, a partire da quest'anno scolastico gli studenti delle classi quarte avranno l'opportunità di vivere un'esperien
