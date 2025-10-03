Progetto scolastico CLIL Primary
Il progetto scolastico "CLIL Primary" prevede a più livelli che ci sia un accompagnamento organico nella crescita dei bambini, dove ciascuno è messo al centro del processo educativo e didattico. Educare la persona vuol dire valorizzare e dare importanza a tutti i suoi aspetti, proponendo momenti intenzionali e qualitativi che possano intercettarla e farla crescere non solo per ciò che concerne gli aspetti didattici, ma anche su aspetti quali conoscenza di sé, espressione della propria interiorità, relazione con gli altri, difficoltà individuali che richiedono un approccio specifico. Infine, l'aspetto più importante: l'innovazione didattica.
