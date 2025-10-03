A Spilamberto (Modena) è il fine settimana del Mast Cot, la manifestazione dedicata all’ Aceto balsamico tradizionale e al suo mondo. E il profumo del mosto si sentirà il tutto il paese con le iniziative ufficiali e quelle collaterali che ogni locale mette in campo per celebrare uno dei gioielli di questa terra. Oggi l’anteprima con il mercatino del riuso, lo street food e la musica dal vivo nel centro storico, mentre domani e domenica la festa si fa intensa e partecipata dalle 10 del mattino fino a tarda sera. Gli eventi fondamentali davanti e dentro la Rocca Rangoni sono la cottura del mosto a cura delle Comunità della Consorteria dell’Aceto balsamico tradizionale che sveleranno i segreti per la sua produzione; botti e bottai della tradizione con l’esposizione di tutte le attrezzature: l’esposizione e la dimostrazione delle macchine per l’agricoltura e i trattori antichi a cura di Vogliadiarare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Profumo di mosto ’Mast Cot’ celebra l’aceto balsamico