’Profumi di mosto’ Speciali tour alla scoperta delle eccellenze

di Federica Pacella Tra i filari della Valtenesi seguendo ‘ Profumi di mosto ’. Torna l’appuntamento promosso da 24 anni dal Consorzio Valtènesi: un viaggio sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Sulle colline tra Desenzano e San Felice del Benaco, attraverso i Comuni dell’entroterra (Calvagese, Bedizzole e Puegnago) e quelli della sponda bresciana del Garda (Moniga, Manerba e Padenghe), venticinque cantine apriranno le loro porte, domenica 5 ottobre, per condurre gli ospiti in un tour esperienziale, alla scoperta dei vini prodotti in prevalenza con le denominazioni legati ai i vitigni autoctoni Riviera del Garda Classico DOP Groppello, Benaco Bresciano IGP Groppello e San Martino della Battaglia DOP Tuchì. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

