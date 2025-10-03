Profilo social violato e video hard girato a tutti i contatti | 9 anni di carcere per il revenge porn in Brianza
Usmate Velate (Monza Brianza) - I suoi vicini di casa avevano ricevuto nelle cassette della posta una lettera anonima scritta al pc in cui si diceva che l'inquilina riceveva uomini stranieri in casa, anche minorenni, che pagava per prestazioni sessuali. Nella busta c'era una pen drive con un video a luci rosse, finito anche su Facebook, che riprendeva un rapporto sessuale dove si riconosceva la parte offesa con due uomini che invece avevano il volto coperto da personaggi dei cartoni animati. Un caso di revenge porn che risale al 2018 denunciato da una 48enne per cui ora il Tribunale di Monza ha condannato due imputati di estorsione, atti persecutori e diffamazione a 9 anni di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e complessivi 30mila euro di risarcimento dei danni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
