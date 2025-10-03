Professioni Giovani Commercialisti | La nostra figura strategica per la crescita delle imprese

(Adnkronos) – Ribadire la centralità dei giovani professionisti nel tessuto economico italiano, promuovendo un modello di consulenza avanzata, interdisciplinare e orientata alla crescita delle imprese. Si è concluso a Cagliari il convegno nazionale 2025 dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Ungdcec). Quasi mille professionisti hanno partecipato a un evento che per la prima .

In questa notizia si parla di: professioni - giovani

