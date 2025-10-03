Processo per violenza sessuale e stalking un testimone rivela | Il padre dell’imputato mi minacciò di tagliarmi la lingua

Tempo di lettura: < 1 minuto Colpo di scena nell’ultima udienza al Tribunale di Avellino, presieduto dal giudice Galeota, nell’ambito del processo che vede imputato un ragazzo di Rotondi, classe 2006, accusato di violenza sessuale e stalking nei confronti di una giovane di Montesarchio. Durante l’escussione dei testimoni dell’accusa, uno dei tre presenti ha dichiarato in aula che, tempo fa, sarebbe stato minacciato dal padre dell’imputato: l’uomo gli avrebbe detto che gli avrebbe “ tagliato la lingua ” qualora avesse deciso di testimoniare contro il figlio. Una rivelazione che ha spinto il Collegio a trasmettere immediatamente gli atti in Procura, al fine di verificare la fondatezza delle affermazioni e valutare l’eventuale apertura di un nuovo fascicolo di indagine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Processo per violenza sessuale e stalking, un testimone rivela: “Il padre dell’imputato mi minacciò di tagliarmi la lingua”

