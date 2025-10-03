Processo P Diddy la sentenza | condannato a 4 anni e 2 mesi di carcere per favoreggiamento della prostituzione procura aveva chiesto 11 anni

Prima della sentenza il rapper aveva scritto una lettera al giudice: "La vecchia versione di me è morta in prigione, ora sono rinato", era il messaggio sostanziale con cui Diddy chiedeva clemenza Il rapper P Diddy è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di carcere per favoreggiamento della prost. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

