Il caso rappresenta uno degli scandali più gravi mai esplosi nel mondo della musica americana. Centinaia di donne e uomini hanno accusato Combs di abusi e violenze sessuali, dipingendolo come un predatore violento, solito drogare e ubriacare le vittime prima di abusarne, per poi minacciarle e costri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Processo P. Diddy, il cantante in tribunale a New York per la sentenza: rischia fino a 20 anni di carcere per reati legati alla prostituzione