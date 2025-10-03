Processo P Diddy il cantante in tribunale a New York per la sentenza | rischia fino a 20 anni di carcere per reati legati alla prostituzione
Il caso rappresenta uno degli scandali più gravi mai esplosi nel mondo della musica americana. Centinaia di donne e uomini hanno accusato Combs di abusi e violenze sessuali, dipingendolo come un predatore violento, solito drogare e ubriacare le vittime prima di abusarne, per poi minacciarle e costri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Diddy, la lettera al giudice prima della sentenza: «Mi sono perso in droga ed eccessi, ma il vecchio me è morto in carcere. Mi dia un'altra possibilità» - Mentre si attende la sentenza a Sean Diddy Combs, il produttore discografico 55enne che rischia fino a 11 ... Come scrive leggo.it
Processo P. Diddy, Sean Combs non testimonierà in propria difesa: “È una mia decisione” - Diddy, ha confermato in aula che non testimonierà in propria difesa nel processo federale che lo vede imputato per gravi accuse di traffico ... Segnala quotidiano.net