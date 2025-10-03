Probabili formazioni Juve Milan | tanti dubbi per Tudor ancora diversi nodi da sciogliere Le primissime idee verso la sfida di domenica all’Allianz Stadium
Probabili formazioni Juve Milan: tanti nodi da sciogliere per Tudor. Tutte le idee verso la partita di domenica all’Allianz Stadium, ultimissime. Un rebus che durerà fino all’ultimo, una formazione piena di incognite. La Juve si avvicina alla super sfida contro il Milan con il fiato sospeso per le condizioni di Gleison Bremer e Khéphren Thuram. Le scelte di Igor Tudor dipenderanno dal loro recupero, ma il tecnico non cambierà modulo, affidandosi al consueto 3-4-2-1. L’ansia per Bremer e Thuram. I due pilastri della squadra, usciti acciaccati contro l’Atalanta, restano in forte dubbio. La loro presenza o assenza innescherà un effetto domino su tutto l’undici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: probabili - formazioni
Dove vedere Roma-UniPomezia: streaming e probabili formazioni
Fiorentina si parte: la sfida con il Polissya apre la stagione. Probabili formazioni e dove vederla in tv
Serie A, Juventus-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv
Inter-Cremonese, probabili formazioni: Calha parte dalla panchina? #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Inter-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Big match all’Allianz Stadium: la Juventus riceve il Milan, ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming. Secondo ilbianconero.com
Juventus – Milan, le ultime sulle formazioni | Allegri sfida il passato - Allegri ritrova la sua Juve, la sfida col Milan vale doppio per il tecnico toscano, dato per finito probabilmente troppo presto. Segnala sportpaper.it