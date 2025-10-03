Probabili formazioni Juve Milan | tanti dubbi per Tudor ancora diversi nodi da sciogliere Le primissime idee verso la sfida di domenica all’Allianz Stadium

Juventusnews24.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Probabili formazioni Juve Milan: tanti nodi da sciogliere per Tudor. Tutte le idee verso la partita di domenica allAllianz Stadium, ultimissime. Un rebus che durerà fino all’ultimo, una formazione piena di incognite. La Juve si avvicina alla super sfida contro il Milan con il fiato sospeso per le condizioni di Gleison Bremer e Khéphren Thuram. Le scelte di Igor Tudor dipenderanno dal loro recupero, ma il tecnico non cambierà modulo, affidandosi al consueto 3-4-2-1. L’ansia per Bremer e Thuram. I due pilastri della squadra, usciti acciaccati contro l’Atalanta, restano in forte dubbio. La loro presenza o assenza innescherà un effetto domino su tutto l’undici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

probabili formazioni juve milan tanti dubbi per tudor ancora diversi nodi da sciogliere le primissime idee verso la sfida di domenica all8217allianz stadium

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Milan: tanti dubbi per Tudor, ancora diversi nodi da sciogliere. Le primissime idee verso la sfida di domenica all’Allianz Stadium

In questa notizia si parla di: probabili - formazioni

Dove vedere Roma-UniPomezia: streaming e probabili formazioni

Fiorentina si parte: la sfida con il Polissya apre la stagione. Probabili formazioni e dove vederla in tv

Serie A, Juventus-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv

probabili formazioni juve milanJuventus-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Big match all’Allianz Stadium: la Juventus riceve il Milan, ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming. Secondo ilbianconero.com

probabili formazioni juve milanJuventus – Milan, le ultime sulle formazioni | Allegri sfida il passato - Allegri ritrova la sua Juve, la sfida col Milan vale doppio per il tecnico toscano, dato per finito probabilmente troppo presto. Segnala sportpaper.it

Cerca Video su questo argomento: Probabili Formazioni Juve Milan