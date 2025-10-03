Inter News 24 . Le ultime. Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, sta ancora valutando la formazione per la sfida di domani contro la Cremonese, che rappresenta una nuova opportunità per i nerazzurri di continuare la loro corsa in Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, uno dei principali dubbi riguarda il reparto offensivo: Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito sono in ballottaggio per affiancare Lautaro Martínez in attacco. Entrambi i giocatori offrono soluzioni differenti: al momento il favorito sembra essere il francese ex Parma. 🔗 Leggi su Internews24.com

Probabili formazioni Inter Cremonese, Frattesi può essere la mossa a sorpresa di Chivu: ecco chi può sostituire a centrocampo