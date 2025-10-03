Pro Pal uova e insulti da militanti PD e CGIL contro sede Pro Vita

Un gruppo di militanti Pd e CGIL, diretto alla manifestazione ‘pro-Pal’ di Roma, ha lanciato uova contro la sede nazionale di Pro Vita & Famiglia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Pro Pal, uova e insulti da militanti PD e CGIL contro sede Pro Vita

In questa notizia si parla di: uova - insulti

Corteo Leoncavallo, uova e petardi contro le forze dell'ordine. Insulti a Pientedosi

Vergogna ProPal: insulti e scontri con le forze dell'ordine dopo i lanci di uova e fumogeni | GUARDA

Dal Corteo pro-Pal uova e insulti da militanti Pd e CGIL contro la nostra sede. - X Vai su X

Petardi e uova contro le Forze dell’Ordine, oltre a vergognosi insulti al ministro Piantedosi, in una manifestazione a difesa di un simbolo di abusivismo e illegalità. Eccoli gli amici di Sala e della sinistra. Che vergogna! Solidarietà ai milanesi e alle donne e agli - facebook.com Vai su Facebook

Uova contro la sede di Pro Vita & Famiglia. L'assalto di Pd e Cgil - Alcuni militanti del Pd e della Cgil che sfilavano a Roma per Gaza hanno lanciato delle uova contro la sede nazionale di Pro Vita & Famiglia ... Si legge su msn.com

La violenza dei soliti pro Pal: insulti e lacrimogeni contro Valditara - Il ministro dell'Istruzione, in visita in una scuola dopo alcuni episodi di violenza contro i docenti, ha detto: "Un scuola bella c'è, ma non quella di stamattina" ... Segnala msn.com