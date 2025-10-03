Pro Pal uova e insulti da militanti PD e CGIL contro sede Pro Vita

Imolaoggi.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di militanti Pd e CGIL, diretto alla manifestazione ‘pro-Pal’ di Roma, ha lanciato uova contro la sede nazionale di Pro Vita & Famiglia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

pro pal uova e insulti da militanti pd e cgil contro sede pro vita

© Imolaoggi.it - Pro Pal, uova e insulti da militanti PD e CGIL contro sede Pro Vita

In questa notizia si parla di: uova - insulti

Corteo Leoncavallo, uova e petardi contro le forze dell'ordine. Insulti a Pientedosi

Vergogna ProPal: insulti e scontri con le forze dell'ordine dopo i lanci di uova e fumogeni | GUARDA

pro pal uova insultiUova contro la sede di Pro Vita & Famiglia. L'assalto di Pd e Cgil - Alcuni militanti del Pd e della Cgil che sfilavano a Roma per Gaza hanno lanciato delle uova contro la sede nazionale di Pro Vita & Famiglia ... Si legge su msn.com

pro pal uova insultiLa violenza dei soliti pro Pal: insulti e lacrimogeni contro Valditara - Il ministro dell'Istruzione, in visita in una scuola dopo alcuni episodi di violenza contro i docenti, ha detto: "Un scuola bella c'è, ma non quella di stamattina" ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pro Pal Uova Insulti