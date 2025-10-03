Pro-Pal occupano la stazione di Brescia e sfidano il questore
Pro-Pal hanno occupato questa mattina la stazione ferroviaria di Brescia. "Questore Sartori non ci fai paura", hanno gridato a più riprese i manifestanti prima di invadere sei binari e bloccare la circolazione dei treni. Il corteo di solidarietà con la Global Sumud Flotilla - fermata nelle scorse ore dall'esercito israeliano mentre cercava di portare aiuti umanitari a Gaza - è partito da piazza Duomo e ha percorso i viali del centro storico della città lombarda fino a raggiungere la stazione. Avrebbe dovuto essere un corteo pacifico, almeno stando all'annuncio degli organizzatori: canti, striscioni, bandiere della Palestina sventolare nel cielo blu, i soliti proclami della Sinistra. 🔗 Leggi su Iltempo.it
