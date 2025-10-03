Pro Pal agenti feriti in tutta Italia per lo sciopero generale Salvini | Delinquenti non scioperanti
Il giorno dello sciopero generale convocato dall'Usb, e sostenuto anche dalla Cgil, per il blocco della Flotilla di Gaza è arrivato. Dopo le due serate di scontri, che hanno portato caos e devastazione a Roma, prima, e a Bologna, poi, è stata un'altra giornata incandescente in tutte le città italiane. La parola d'ordine è stata " blocchiamo tutto ", quindi ancora una volta porti, stazioni, aeroporti e tangenziali sono state sorvegliate speciali per evitare che venissero occupati. Scuole e università sono bloccate da giorni e si ci sono stati scioperi anche nelle fabbriche. I feriti sono numerosi tra le forze dell'ordine a seguito degli scontri che si sono registrati a Salerno, Napoli, Bologna, Milano e Pisa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Violenta rissa tra stranieri lungo le Mura, due uomini feriti: intervengono gli agenti
Poliziotti inseguono i ladri, complice appostato spruzza estintore e la volante si schianta: 2 agenti feriti a Rimini
Solidarietà ai poliziotti feriti oggi a Pisa mentre i manifestanti invadevano la pista dell’aeroporto, e a tutti gli agenti feriti nelle ultime ore durante gli scontri coi Pro-Pal a Bologna, Salerno e Firenze. E un pensiero a tutti i lavoratori e ai passeggeri danneggiati. Q - X Vai su X
+++ NEWS CRONACA +++ *Zinzi (Lega): Solidarietà agli agenti della Polfer di Caserta feriti in servizio* Caserta, 1 ottobre 2025 - “Questa mattina insieme al Sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni abbiamo incontrato in Questura a Caserta, alla - facebook.com Vai su Facebook
Salvini con agenti feriti, "non scioperanti ma delinquenti" - "Solidarietà ai poliziotti feriti oggi a Pisa mentre i manifestanti invadevano la pista dell'aeroporto, e a tutti gli agenti feriti nelle ultime ore durante gli scontri coi Pro ... Scrive msn.com
Cortei Pro Pal, 76 poliziotti feriti. Mattarella: "Solidarietà ad agenti". Piantedosi: "Responsabilità anche degli organizzatori". Pisani: "Violenti vanno isolati" - Sono 9 le persone già arrestate per gli scontri, cinque a Milano e quattro a Bologna, e 13 i denunciati A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di polizia, sono 76 i poliziotti rimasti feriti ieri nel ... Come scrive adnkronos.com