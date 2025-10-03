Pro Pal agenti feriti in tutta Italia per lo sciopero generale A Torino carrelli incendiari contro la polizia
Il giorno dello sciopero generale convocato dall'Usb, e sostenuto anche dalla Cgil, per il blocco della Flotilla di Gaza è arrivato. Dopo le due serate di scontri, che hanno portato caos e devastazione a Roma, prima, e a Bologna, poi, è stata un'altra giornata incandescente in tutte le città italiane. La parola d'ordine è stata " blocchiamo tutto ", quindi ancora una volta porti, stazioni, aeroporti e tangenziali sono state sorvegliate speciali per evitare che venissero occupati. Scuole e università sono bloccate da giorni e si ci sono stati scioperi anche nelle fabbriche. I feriti sono numerosi tra le forze dell'ordine a seguito degli scontri che si sono registrati a Salerno, Napoli, Bologna, Milano e Pisa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
