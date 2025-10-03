Pro-Pal adesso basta | gli italiani sono stufi di queste violenze

«Adesso basta». Sono le due parole che ovunque (al bar, in metro, per strada) mi sono state ripetute ieri dalle persone più diverse a proposito della Flotilla, degli scioperi, di mezza Italia bloccata, delle altre manifestazioni a fortissimo rischio di violenza che si preannunciano per domani. «Adesso basta». Lo dicono ovviamente tantissimi elettori di destra, ma cominciano a farlo anche persone di sinistra. Persone che magari non la pensano come me né in politica interna né in politica estera, ma mi fermano, mi salutano, e me lo dicono anche loro: «Non sono della sua opinione su altre cose, ma su questo sì: “Adesso basta”». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

