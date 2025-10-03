Pro-Pal adesso basta | gli italiani sono stufi di queste violenze
«Adesso basta». Sono le due parole che ovunque (al bar, in metro, per strada) mi sono state ripetute ieri dalle persone più diverse a proposito della Flotilla, degli scioperi, di mezza Italia bloccata, delle altre manifestazioni a fortissimo rischio di violenza che si preannunciano per domani. «Adesso basta». Lo dicono ovviamente tantissimi elettori di destra, ma cominciano a farlo anche persone di sinistra. Persone che magari non la pensano come me né in politica interna né in politica estera, ma mi fermano, mi salutano, e me lo dicono anche loro: «Non sono della sua opinione su altre cose, ma su questo sì: “Adesso basta”». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Il tiktoker pro-Pal asfalta la sinistra: "Dovete vergognarvi" - Flow Murry attacca sui social chi vuole bloccare il Paese: "Lo dico da filo- Riporta msn.com
Blitz Pro Pal all'Università di Pisa, un professore contuso. Bernini: "Intollerabile" - Un gruppo di studenti pro Pal ha fatto irruzione stamani in un'aula del polo Piagge all'Università di Pisa interrompendo una lezione del dipartimento di scienze politiche, tenuta dal professor Rino ... tg24.sky.it scrive