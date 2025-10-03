Pro-Pal 21enne devasta la Stazione? Cala la mannaia | cosa non può fare per 2 anni
“Daspo urbano” per una studentessa di 21 anni che partecipò agli scontri alla Stazione centrale di Milano durante il corteo pro Gaza del 22 settembre scorso. Per un anno le sarà vietato l’accesso alla Centrale, alle linee ferroviarie e alle metropolitane. E per due anni le sarà impedito anche di frequentare ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie in diverse zone della città. Una decisione, questa, che i legali della giovane hanno detto di voler impugnare: "Non può nemmeno prendere un treno, è una misura sproporzionata", hanno dichiarato. L’atto le vieta anche l’ingresso in piazza Duca d’Aosta, piazza IV Novembre, piazza Luigi di Savoia e nelle gallerie che collegano la Centrale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
