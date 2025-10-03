Approvata in Consiglio Regionale la riforma che semplifica la normativa sulle Pro Loco: più strumenti, meno burocrazia. È stata approvata ieri pomeriggio in Consiglio Regionale della Campania la modifica alla legge sul turismo che rafforza e semplifica il ruolo delle Pro Loco, associazioni da sempre in prima linea per la promozione e la valorizzazione del territorio. Un risultato atteso e condiviso, che nasce da un percorso di collaborazione tra i consiglieri regionali Andrea Volpe e Corrado Matera: partiti con due diverse proposte legislative sullo stesso tema, hanno deciso di unificare il testo in un’unica iniziativa, frutto di lavoro sinergico e di un ascolto diffuso delle comunità locali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pro loco Campania: approvata la legge che le valorizza