Una decisione urgente del Garante privacy italiano ha imposto lo stop immediato a Clothoff, applicazione basata su intelligenza artificiale capace di generare deepfake di nudo partendo da fotografie reali. Il provvedimento mira a proteggere gli utenti nazionali e, soprattutto, i minori da gravi violazioni di dignità e riservatezza.

© Sbircialanotizia.it - Privacy, stop del Garante a Clothoff: deepfake di nudo sotto scacco