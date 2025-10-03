Principe William si confessa | Così cambierò la monarchia Ecco cosa ha in mente

Probabilmente non aveva mai parlato così apertamente e in maniera schietta, senza dover necessariamente mantenere quell'aura istituzionale: il principe William si è lasciato andare a dichiarazioni personali e spontanee durante l'episodio, da poco pubblicato, di "The Reluctant Traveler" con Eugene Levy su Apple TV+, la cui prima trasmissione è prevista per il 3 ottobre. Il Principe di Galles, 43 anni, è uscito dalla formalità dei doveri reali aprendosi su tutto ma spiegando soprattutto come sarà la nuova monarchia quando diventerà re. Cosa cambierà con William. Sebbene William abbia ammesso che diventare Re d'Inghilterra " non è qualcosa a cui penso quando mi sveglio la mattina", ha bene in mente che tipo di monarca vuole essere e che tipo di monarchia vuole portare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Principe William si confessa: “Così cambierò la monarchia”. Ecco cosa ha in mente

