Primo soccorso al porto 300 dipendenti Psa imparano a salvare una vita

Si è concluso con successo il progetto formativo “Safety cafè - pausa caffè in sicurezza”, che ha coinvolto quasi 300 lavoratori dei terminal Psa di Genova Pra’ e Psa Sech in cinque giornate dedicate alla sicurezza e alle tecniche salvavita. Le lezioni, tenute da formatori esperti della Croce. 🔗 Leggi su Genovatoday.it