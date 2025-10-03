Prima pagina Tuttosport | Rabiot milioni di rimpianti | Juventus-Milan con il veleno dell’ex

Pianetamilan.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 3 ottobre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

prima pagina tuttosport rabiot milioni di rimpianti juventus milan con il veleno dell8217ex

© Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Rabiot, milioni di rimpianti: Juventus-Milan con il veleno dell’ex”

In questa notizia si parla di: prima - pagina

Tg5 Prima Pagina fa il botto grazie ai pendolari

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, tiro mancino”

Prima pagina Corriere dello Sport: “Lucca all’asta. Osi-Gala l’attesa”

prima pagina tuttosport rabiotJuventus-Milan, Rabiot protagonista mancato: "Milioni di rimpianti" per l'ex bianconero - Milan, Rabiot protagonista mancato: "Milioni di rimpianti" per l'ex bianconero Tuttosport apre con un titolo che fa discutere: "Rabiot, milioni di rimpianti". Scrive tuttojuve.com

prima pagina tuttosport rabiotPagina 2 | Bouaddi, la Juve sul nuovo Rabiot: mezza Europa affacciata e retroscena Allegri - L'interesse dei bianconeri per il centrocampista del Lilla, da cui Comolli ha appena preso Zhegrova: nuovi contatti tra i club ... Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Prima Pagina Tuttosport Rabiot