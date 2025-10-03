Prima neve stagionale sul Lago Laceno | scenari d’autunno sulle montagne irpine

BAGNOLI IRPINO, 3 ottobre 2025 – La prima neve della stagione è caduta oggi sulle montagne del Lago Laceno, in provincia di Avellino. A segnalarlo sono state le fotografie pubblicate sulla pagina Facebook Laceno da Antonio ed Emanuel, che questa mattina hanno percorso la cresta del Monte. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

