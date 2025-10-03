Prima il colpo allo specchietto poi gli hanno puntato una pistola in faccia per rubargli il Rolex da 70 mila euro | Michele Criscitiello rapinato a Sesto San Giovanni

Un copione che si ripete, identico. A pochi giorni di distanza dalla rapina subita dal conduttore Stefano De Martino, un altro volto noto della televisione è caduto vittima della famigerata “ tecnica dello specchietto “. Giovedì mattina, a Sesto San Giovanni, il giornalista e amministratore delegato di Sportitalia, Michele Criscitiello, 42 anni, è stato derubato del suo Rolex, un orologio del valore di circa 70.000 euro. Tutto è avvenuto in pochi, concitati attimi, nella mattinata di giovedì 2 ottobre. Criscitiello era fermo a un semaforo a bordo della sua auto, una Porsche, quando è entrata in azione quella che si sospetta essere una banda specializzata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Prima il colpo allo specchietto, poi gli hanno puntato una pistola in faccia per rubargli il Rolex da 70 mila euro”: Michele Criscitiello rapinato a Sesto San Giovanni

