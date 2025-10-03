Prima il collegamento con la sedia vuota poi arriva Massimo Lovati | Non parlo più entro in silenzio stampa Poco dopo anche De Rensis lascia lo studio | cosa è accaduto a Storie Italiane

Ilfattoquotidiano.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giallo nel giallo. A “ Storie italiane ”, nella puntata in onda giovedì 2 ottobre, gli avvocati di Alberto Stasi e Andrea Sempio lasciano improvvisamente la diretta. Se però nel caso del legale di Stasi c’è una motivazione che viene esplicitata durante la messa in onda, è la “sparizione” dell’avvocato di Sempio che lascia perplessi i presenti in studio così come i telespettatori. Eleonora Daniele – come molti altri programmi del daytime Rai e Mediaset – sta dando molto spazio alla vicenda del delitto di Garlasco, seguendo di volta in volta tutti gli aggiornamenti e i colpi di scena che emergono dalle indagini volte a identificare l’assassino di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Prima il collegamento con la sedia vuota, poi arriva Massimo Lovati: "Non parlo più, entro in silenzio stampa". Poco dopo anche De Rensis lascia lo studio: cosa è accaduto a Storie Italiane

