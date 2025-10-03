Prima il collegamento con la sedia vuota poi arriva Massimo Lovati | Non parlo più entro in silenzio stampa Poco dopo anche De Rensis lascia lo studio | cosa è accaduto a Storie Italiane
Un giallo nel giallo. A “ Storie italiane ”, nella puntata in onda giovedì 2 ottobre, gli avvocati di Alberto Stasi e Andrea Sempio lasciano improvvisamente la diretta. Se però nel caso del legale di Stasi c’è una motivazione che viene esplicitata durante la messa in onda, è la “sparizione” dell’avvocato di Sempio che lascia perplessi i presenti in studio così come i telespettatori. Eleonora Daniele – come molti altri programmi del daytime Rai e Mediaset – sta dando molto spazio alla vicenda del delitto di Garlasco, seguendo di volta in volta tutti gli aggiornamenti e i colpi di scena che emergono dalle indagini volte a identificare l’assassino di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: prima - collegamento
Domenica In, Meloni in collegamento da Roma per la prima puntata: il web impazza
Questa sera si è svolta la prima Riunione Tecnica della stagione. Dopo l'intervento del Presidente Andrea Cini la riunione è stata tenuta dagli arbitri perugini in forza alla CAN D Fanelli Edoardo (in collegamento), Mammoli Marco e Ciorba Giuseppe. Ognuno h Vai su Facebook
Ferrovie: Buona la prima per il collegamento di TUA tra Pescara e Ancona - X Vai su X
Omicidio di Paupisi, nella prima B sedia vuota per Cosimo: il dramma della scuola - Un nastro nero a lutto, simbolo di cordoglio e di rispetto per la scomparsa del giovane Cosimo Ocone, è stato affisso ieri all’ingresso dell’Istituto Tecnico ... Segnala ilmattino.it
La sedia vuota e il peso dell’odio - C’è una sedia vuota che racconta più di ogni parola. Secondo ilrestodelcarlino.it