Prima condanna a morte per un post su Facebook | un 41enne tunisino rischia l’impiccagione per insulti social al presidente

È arrivata in questi giorni la prima condanna a morte per un post su Facebook: l’incredibile sentenza, ai danni di un 41enne per avere proferito pesanti insulti nei confronti del capo dello Stato, tiene banco in queste ore su molti giornali internazionali. A emetterla un tribunale tunisino mercoledì scorso. L’uomo, che ora rischia l’impiccagione, è accusato di una serie di post su Facebook ritenute offensivo nei confronti del presidente Kaïs Saied e lesive dell’ordine pubblico. L’uomo è identificato come Saber Chouchane, indicato anche come Saber Chouane, 41 anni, lavoratore giornaliero e padre di tre figli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Prima condanna a morte per un post su Facebook: un 41enne tunisino rischia l’impiccagione per insulti social al presidente

