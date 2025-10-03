Previsioni meteo 3 ottobre | bel tempo al Centro-Nord precipitazioni sparse al Sud
Venerdì 3 ottobre le regioni del Nord Italia si trovano sotto una condizione di pressione stabile, che garantisce in generale un quadro di tempo asciutto. Tuttavia, la giornata sarà caratterizzata da cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con passaggi di nubi che potranno oscurare il sole in più momenti. Sul fronte dei venti, si registra una doppia circolazione: correnti da nord e nord-est si alternano a flussi provenienti da sud-ovest, creando un quadro dinamico ma privo di fenomeni significativi. Leggi anche: Previsioni meteo, ondata di freddo sull’Italia: quando arriva e dove Il Mar Ligure risulterà calmo o poco mosso, mentre i valori termici notturni tenderanno a diminuire sensibilmente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
