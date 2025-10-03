Previsioni in Umbria | allerta meteo per il vento e fine settimana all' insegna del maltempo

Perugiatoday.it | 3 ott 2025

Il Centro funzionale regionale di Protezione civile dell’Umbria ha diramato l’allerta regionale di codice giallo per rischio vento sulla regione.In particolare dalle prime ore di venerdì 3 ottobre 2025, e per le successive 18 - 24 ore, si prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: previsioni - umbria

