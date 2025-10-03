Previsione Bitesize | Guingamp vs Nancy – 03 10 25
Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Concorrenza: Ligue 2 Mercato: Vincere Guingamp Probabilità: 65 @ Pribet Cercando di farsi strada nei luoghi di play-off venerdì sera, Guingamp accoglierà Nancy allo Stade de Roudourou. A partire dai padroni di casa, mentre Guingamp potrebbe aver subito frustrazione play-off la scorsa stagione, questa volta la squadra di Sylvain Ripoll viene a matita come un concorrente più straordinario. Nonostante abbia raccolto un solo punto dalle loro apparizioni di tre apparizioni di Ligue 2, l’outfit con sede a Bretagna ha continuato a brillare nell’ultimo mese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
