Prevenzione e screening | cosa ogni donna dovrebbe sapere secondo la scienza

O ttobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, il più diffuso fra i tumori femminili. Stando ai dati, nel 2024 sono state stimate circa 53.686 nuove diagnosi di tumore alla mammella, 621 tra gli uomini e 53.065 tra le donne. (Dati AIOM – Associazione Italiana Oncologia Medica “I numeri del cancro in Italia – 2024 ”). Il tumore al seno “costa”: la battaglia silenziosa per la salute delle donne è anche economica X Un fenomeno su cui spesso si porta l’attenzione è l’aumento dei casi tra le donne più giovani. Come si spiega? «Il primo aspetto da considerare è che oggi c’è un’attenzione maggiore nei confronti della diagnosi precoce: le donne sono più consapevoli dell’importanza che può avere sottoporsi ai controlli  e questo fa sì che vengano diagnosticati dei tumori in fase precoce anche a donne più giovani» – spiega la dottoressa Chiara Segré,  Responsabile della Supervisione Scientifica di Fondazione Umberto Veronesi ETS. 🔗 Leggi su Iodonna.it

