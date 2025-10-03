Prevenire la violenza sulle donne Corsi per diffondere i segnali di aiuto

Alessandra Barluzzi non è mai stata dimenticata nel suo Valdarno. Reggellese, lavorava a Incisa. Nel 2001 a soli 33 anni è stata uccisa dall’ex compagno dopo aggressioni, minacce, stalking e anche l’avvelenamento del suo cane. Fino alle coltellate e alla morte, in un periodo in cui ancora non si parlava di femminicidi e poco di violenza di genere. La famiglia, gli amici, ma anche i concittadini non l’hanno dimenticata. A lei sono intitolati i giardini di via Vittorio Veneto a Figline; a lei è dedicata una panchina rossa a Incisa. La violenza contro le donne è purtroppo una realtà diffusa ovunque, anche nella nostra Toscana dove nel 2023 ben 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it

